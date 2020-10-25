"المنيرة العام" تنجح في إنقاذ طفلة باستئصال جزء من البنكرياس

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:23 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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في حالة فريدة من نوعها تحدث بمعدل ١ لكل ٥٠٠٠٠ مولود، نجحت مستشفى المنيرة العام، في إنقاذ طفلة ولدت تعاني من نقص في مستوى السكر بالدم نتيجة وجود زيادة نشاط في الخلايا المفرزة للأنسولين، وتم اتباع العلاج التحفظي لمدة ٢٠ يوما، ولم يأت بنتيجة، فتم التدخل الجراحي لاستئصال شبه كلي للبنكرياس للتخلص من الخلايا النشطه ومازالت تحت المتابعة. 

وكانت الحالة تعاني من فرط افراز الانسولين، وتم استئصال جزء من البنكرياس، وهي طفلة ولدت قيصري بالاسبوع ٣٦ من الحمل، اكبر من وزنها الطبيعي، وتعاني من انخفاض نسبة الجلوكوز بالدم ٢٩ مع صعوبة بالتنفس من الدرجة الثانية.

وقام فريق الحضانة بالمستشفي باستشارة الدكتورة مني ممدوح استاذ الغدد والتي أكدت تشخيص الحالة، كان هناك تاريخ مرضي لاحد افراد العائلة، وتم بدء العلاج واعطاء المحاليل ومتابعة نسبة الجلوكوز بالدم كل ساعة. 

وتدخل فريق من اطباء جراحة الاطفال بالمستشفى وقاموا باستئصال جزء من البنكرياس بمستشفي المنيرة العام،شمل فريق الجراحة الأستاذ الدكتور ايمن بغدادي استشاري جراحة الاطفال، والدكتور هاني امبابي استشاري جراحه الاطفال، والدكتور محمد صلاح أخصائي جراحة الأطفال.

ووجه رئيس قطاع الصحة بالقاهرة الشكر للدكتور كريم سلام مدير المستشفي، وكذا الاطقم الطبية من اطباء وتمريض وفنيين، مشددا علي اهمية ما يبذلونه من تفاني في العمل لتقديم افضل خدمة طبية.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98813 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 106397 حالة من ضمنهم 98813 حالة تم شفاؤها، و6187 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
"المنيرة العام" تنجح في إنقاذ طفلة باستئصال جزء من البنكرياس
"المنيرة العام" تنجح في إنقاذ طفلة باستئصال جزء من البنكرياس
"المنيرة العام" تنجح في إنقاذ طفلة باستئصال جزء من البنكرياس
"المنيرة العام" تنجح في إنقاذ طفلة باستئصال جزء من البنكرياس

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مستشفى المنيرة العام انقاذ طفلة الفجر الصحة

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