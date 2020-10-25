"مبروك كسبت جائزة".. حيلة شيطانية جديدة لتشكيل عصابي للتنصب على المواطنين

رصدت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي، اضطلاع مجموعة من العناصر الإجرامية بارتكاب عدد من وقائع النصب تجاه بعض المواطنين عن طريق إيهامهم بفوزهم بجائزة مالية من إحدى شركات المحمول، وأن ذلك يستوجب توجههم لإحدى خدمات الدفع الإلكتروني لاستلام الجائزة وعقب ذلك يقوموا بإقناعهم بترك الهاتف المحمول مع عامل خدمات الدفع الإلكتروني، حيث يقوم أحد تلك العناصر بالتحدث معه ويطلب منه تحويل مبالغ مالية لعدة أرقام محمولة تابعه له، فضلًا عن استحداث أسلوب جديد في ارتكاب تلك الوقائع وذلك عن طريق طلب رقم كروت الإئتمان (فيزا كارت) حيث يقوم عقب ذلك بعمليات شراء عبر الإنترنت.





وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط عددٍ من المتورطين في ذلك النشاط وهم (9 أشخاص من محافظة المنيا "ثلاثة منهم لهم معلومات جنائية" وآخر محبوس في قضية "نصب")، وعثر بحوزتهم على (56 هاتفا محمولا – 1426 خط محمول "منهم 150 خط مُستخدم في ارتكاب الوقائع لشركات مختلفة والباقي مُعد للاستخدام في الوقائع الجديدة" – 10 ماكينات فوري كمبيوتر – 3 لاب توب – مبلغ مالي.



