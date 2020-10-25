"شهيد لقمة العيش".. عامل نظافة صدمته سيارة خلال تأدية عمله بالإسكندرية

لقي عامل نظافة مصرعه، أثناء تأدية عمله، إثر قيام سيارة باصطدامه على طريق كورنيش الإسكندرية.





وتلقت غرفة عمليات شركة نهضة مصر المنوط بها أعمال النظافة بالإسكندرية، إخطارا بوفاة العامل بدر يوسف يوسف أحمد مواليد ١٩٧٠، أثناء ممارسة عمله بكورنيش الإسكندرية.





وتبين قيام سيارة مسرعة بالاصطدام به أثناء وقوفه لأعمال التقاط المخلفات، وهروب قائد السيارة، قبل أن يتمكن عدد من المواطنين وسائقي السيارات من ضبطه، وتسليمه إلى قسم شرطة باب شرقي.





وصرح أحمد شحاته مسؤول المركز الإعلامي والمحامي، بأنه قد تم تحرير محضر بالواقعة يحمل ٢٢٦٢٢٢٠٢٠ باب شرقي.





ومن جانبه، كلف المهندس أحمد عبد القادر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر، مدير الشئون القانونية هاني حسنين، بمتابعة الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونيه اللازمة للقصاص لحق هذا العامل.



