كُبار السن والشباب يتصدران.. إقبال كثيف من الناخبين على لجان مدرسة الروبيات بالفيوم

تصوير: بلال أحمد - مصطفى



شهدت مدرسة الروبيات بمحافظة الفيوم، إقبالًا كثيفًا من جانب الناخبين على اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم لعضوية مجلس النواب 2020.

واستقبلت اللجان الانتخابية المواطنين من كافة الأعمار وكبار السن في الدقائق الأولى من فتح الأبواب، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل أفراد الشرطة المكلفين بتأمين العملية الانتخابية خلال يومين.

وتجرى انتخابات المرحلة الأولى فى محافظات: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، أيام يومى 24 و25 أكتوبر الجارى، فى الداخل.

ويتنافس المرشحون على 568 مقعدًا فى مجلس النواب، يُنتخب 284 منهم بالنظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية، وعدد مماثل بنظام القائمة المغلقة، بينما يعين الرئيس بحكم القانون 28 عضوًا، ليبلغ إجمالى عدد مقاعد المجلس 596 مقعدا.

وتكون جولة الإعادة فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفى الداخل يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.