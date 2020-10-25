رئيس جامعة دمنهور للمواطنين: ستُسألوا عن صوتكم أمام الله (فيديو)

قال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إنهم وضعوا خطة للمشاركة في العملية الانتخابية منذ شهر، موضحا أن هناك مجموعات من الشباب تقوم بتوعية المواطنين على أهمية المشاركة في الانتخابات.





وأشار "صالح"، خلال لقاء خاص عبر قضائية "TeN"، اليوم الأحد، إلى أنهم نظموا مسيرات لحث المواطنين على المشاركة، مؤكدا أن المشاركة واجب وطني على كل مصري ومصرية، لافتا إلى أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار والأمن، وبها مشروعات قومية عملاقة.





وأضاف، "شبابنا نازل بحب ووعي للمشاركة في الانتخابات البرلمانية"، لافتا إلى أن مصر تحظى بوضع رائع على مستوى العالم، موجها رسالة للمواطنين، "انزل وشارك برأيك.. مشاركتك واجب وطني وستُسأل أمام الله عن صوتك".





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باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.





وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.





وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.



