صدمة قوية للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وقال شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:"محمد الشناوي يلعب وهو مصاب ويخضع لبرنامج تأهيلي".

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قد أجرى تبديلا أثناء مباراة المارد الأحمر مع الوداد المغربي في مباراة العودة في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بخروج الشناوي ونزول علي لطفي بدلاً منه بعد أن ضمن نتيجة اللقاء لصالحه.

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى المباراة النهائية من البطولة عقب تغلبه على نظيره الوداد المغربي في مباراة العودة في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعد أن فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين لينتظر المتأهل من مباراة الرجاء والزمالك التي تم تأجيلها إلى الأول من نوفمبر المقبل.


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