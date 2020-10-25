إقبال كثيف على اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بالبدرشين

توافد المواطنين من كافة الأعمار، على اللجان الانتخابية بمركز البدرشين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠.





وتجرى انتخابات المرحلة الأولى في محافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، أيام يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، في الداخل.





ويتنافس المرشحون على 568 مقعدًا فى مجلس النواب، يُنتخب 284 منهم بالنظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية، وعدد مماثل بنظام القائمة المغلقة، بينما يعين الرئيس بحكم القانون 28 عضوًا، ليبلغ إجمالى عدد مقاعد المجلس 596 مقعدا.



