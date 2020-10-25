محافظ القليوبية يشن حملة لرفع الإشغالات أسفل الطريق الدائري بمسطرد

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قاد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، حملة لتطهير وإزالة الإشغالات على الطريق الدائري بمدينة قليوب، وحي شرق شبرا الخيمة، حيث جرى إزالة جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة أسفل الطريق الدائري بمسطرد، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام ورفع كفاءة الطريق الدائري.

ومن جانبه أكد المحافظ، أن ذلك يأتي أيضًا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

كما تفقد تطوير طريق شركات البترول، حيث شاهد أعمال تركيب السور الحديدي على كورنيش ترعة الإسماعيلية بالقطاع الأول بمدينة الخصوص، موجهًا بسرعة الانتهاء من القطاع بالكامل واستكمال أعمال الرصف بالاتجاهين، كما وجه المحافظ أيضًا برفع جميع التراكمات على جانبي الطريق وكذا تسوية الطريق. 

واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة رفع الإشغالات بنفق المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تأكد من تطهير النفق وإخلاء الباعة الجائلين ومصادرة جميع الإشغالات والعربات التي يفترشون عليها المنتجات، ويتسبب في إغلاق النفق وعرقلة مرور المواطنين. 

كما توجه الهجان لمتابعة أعمال الحفر لعمل بالوعات صرف الأمطار على الطريق الزراعي بحي غرب شبرا ابتداءا من كوبري مشاة ميت نما حتى المؤسسة بتكلفة مليون و300 ألف جنيه تحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية. 

شارك في الجولة، اللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومجدي نجاح رئيس مدينة قليوب.
محافظ القليوبية يشن حملة لرفع الإشغالات أسفل الطريق الدائري بمسطرد
محافظ القليوبية يشن حملة لرفع الإشغالات أسفل الطريق الدائري بمسطرد
محافظ القليوبية يشن حملة لرفع الإشغالات أسفل الطريق الدائري بمسطرد
محافظ القليوبية يشن حملة لرفع الإشغالات أسفل الطريق الدائري بمسطرد
محافظ القليوبية يشن حملة لرفع الإشغالات أسفل الطريق الدائري بمسطرد
محافظ القليوبية يشن حملة لرفع الإشغالات أسفل الطريق الدائري بمسطرد
محافظ القليوبية يشن حملة لرفع الإشغالات أسفل الطريق الدائري بمسطرد
محافظ القليوبية يشن حملة لرفع الإشغالات أسفل الطريق الدائري بمسطرد

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