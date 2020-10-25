تطورات مفاوضات تجديد عقد حازم إمام في الزمالك

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يحاول مسؤولو الزمالك إنهاء ملف التجديد لحازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة، لضمان مشاركته في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى مسؤولو الزمالك لتجديد عقده حتى يتم تسجيله فى اتحاد الكرة ليتيح له المشاركة فى مباراة الرجاء، خصوصا أن عقده ينتهى فى نهاية الموسم.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن نهاية الموسم يوم 31 أكتوبر مما يعنى عدم قدرته على المشاركة فى مباراة الرجاء لو لم يجدد عقده.

من جانبه اشترط حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الحصول على 7 ملايين جنيه فى الموسم، وتجديد عقده لمدة 3 سنوات.

وقدم مسؤولو الزمالك، عرضًا لحازم إمام 5 ملايين جنيه، وتجديد عقده لمدة موسمين، ومن المنتظر حسم الأمر خلال الأيام المقبلة.

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