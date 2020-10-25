"مرسي علم " تعزل حسن درويش من مجلس إدارتها وتعيين دهب للسياحة

وحيث أنه قد صدر حكماً نهائياً في المعارضة الاستئنافية الصادر بجلسة 15 سبتمبر الماضي، وحكمت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن وتأييد الحكم المستأنف.

ووافق مجلس الإدارة علي تعيين شركة دهب للسياحة كعضو لمجلس الإدارة

كانت مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، قالت إن النيابة العامة الجزئية بالقاهرة الجديدة قررت إخلاء سبيل رئيس مجلس الإدارة وعضو المجلس إذ لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى، وكفالة 10 آلاف جنيه لكل بلاغ.





ويشار أن المساهم بشركة الأهرام للطباعة كان قد تقدم ببلاغ لمباحث الأموال العامة وبلاغ آخر لقسم الشرطة ضد رئيس المجلس أحمد كمال العليمي وعضو المجلس ياسر درويش.





وأوضحت الشركة في وقت سابق، أن رئيس مجلس الإدارة يمارس عمله حالياً بشكل طبيعي وبكامل صلاحياته التي خولها له القانون 159 لسنة 1981 الهيئة العامة للاستثمار الجهة الإدارية المنوطة للشركة.