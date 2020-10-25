"مرسي علم " تعزل حسن درويش من مجلس إدارتها وتعيين دهب للسياحة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:08 م
مرسي مرسي علم
مرسي مرسي علم
نيفين سمير
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قرر مجلس إدارة  شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، عزل ياسر حسن درويش من عضوية مجلس الإدارة، لافتقاده الضوابط والشروط الورادة بنص المادة 89 من قانون الشركات، وذلك لصدور أحكام نهائية على ياسر حسن درويش، في القضيتين رقم 1116 لسنة 2017 والمقيدة برقم 11439 لسنة 2019 جنح مستأنف المقطم، والقضية رقم 2666 لسنة 2017 جنح المقطم والمقيدة برقم 11380 لسنة 2019 جنح مستأنف المقطم

 وحيث أنه قد صدر حكماً نهائياً في المعارضة الاستئنافية الصادر  بجلسة 15 سبتمبر الماضي، وحكمت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن وتأييد الحكم المستأنف.

ووافق مجلس الإدارة علي تعيين شركة دهب للسياحة كعضو لمجلس الإدارة

كانت مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، قالت إن النيابة العامة الجزئية بالقاهرة الجديدة قررت إخلاء سبيل رئيس مجلس الإدارة وعضو المجلس إذ لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى، وكفالة 10 آلاف جنيه لكل بلاغ.

ويشار أن المساهم بشركة الأهرام للطباعة كان قد تقدم ببلاغ لمباحث الأموال العامة وبلاغ آخر لقسم الشرطة ضد رئيس المجلس أحمد كمال العليمي وعضو المجلس ياسر درويش.

وأوضحت الشركة في وقت سابق، أن رئيس مجلس الإدارة يمارس عمله حالياً بشكل طبيعي وبكامل صلاحياته التي خولها له القانون 159 لسنة 1981 الهيئة العامة للاستثمار الجهة الإدارية المنوطة للشركة.

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