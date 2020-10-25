أحدهم يعرضك للحبس والغرامة.. محظورات تجنبها أثناء التصويت بانتخابات النواب

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مع انطلاق الماراثون الانتخابي لمجلس النواب، في مرحلته الأولى، لا بد من معرفة المحظورات والممنوعات التي تبطل صوتك، كالتصويت مرتين، واستخدام القلم الرصاص.



يرصد "الفجر"، قائمة المحظورات التي تبطل صوتك الانتخابي بانتخابات مجلس النواب.



١. انتحال صفة شخص آخر في التصويت بانتخابات مجلس النواب يبطل صوتك ويعوضك للحبس والغرامة.



٢. التصويت مرتين يعرضك للحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه.



٣. استخدام القلم الرصاص في التصويت، حتى لا تبطل صوتك الانتخابي.



٤. يحظر التصويت الناقص؛ اختبار أقل من العدد المطلوب انتخابه، والتصويت الزائد باختيار عدد من الخيارات أكبر من المسموح به.



٥. ممنوع التصويت على بطاقة غير التي سلمها رئيس اللجنة الفرعية الناخب.



٦. التوقيع أو كتابة الاسم على بطاقة الاقتراع، باسم الناخب، حيث تبطل صوتك.



٧. الإتلاف المادي لورقة التصويت، أو وضع أيه إشارة أو علامة على بطاقة الاقتراع.



٨. طيّ الاستمارة على وجهها، يبطل صوتك.



وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.



ويصوت في المرحلة الأولى، 33 مليون و472 ألف و778 ناخبًا، فى 10 ألاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.



وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.



يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لـ 568 مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.



يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.



وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.



ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.



يتعين تضمين كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.