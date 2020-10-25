موعد مباراة برشلونة ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره يوفنتوس الإيطالي، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة برشلونة أمام يوفنتوس، على أرضية ملعب أليانز ستاديوم.

وكان برشلونة قد حقق الفوز في افتتاح مبارياته في دور المجموعات، على نادي فرينكفاروسي بخمسة أهداف مقابل هدف، في حين فاز برشلونة على نادي دينامو كييف بهدفين مقابل لا شيء.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

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