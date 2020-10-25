يوضع حجر أساسها اليوم.. 6 معلومات عن جامعة المنصورة الأهلية

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خلال الساعات المقبلة، ستكون منظومة التعليم العالي على موعد مع تأسيس جامعة جديدة ضمن خطط الدولة لإعادة تأهيل الجامعات وقيادتها لإخراج أجيال قادرة على الإنتاج في سوق العمل.



يضع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، غدا الأحد، حجر الأساس لجامعة المنصورة الأهلية.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن جامعة المنصورة الأهلية:



- الجامعة على مساحة 56 فدان بمدينة 15 مايو في مدينة جمصة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.



- جامعة المنصورة الأهلية الجديدة مقسمة إلى 3 قطاعات، الأول قطاع الكليات الطبية، ويضم 4 كليات وهي الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، وقطاع الكليات الهندسية والتكنولوجية ويضم كليتي الهندسة، وتكنولوجيا العلوم الصحية، وقطاع كليات العلوم الإنسانية والإدارية ويضم كليتي الاقتصاد والعلوم الإدارية، والآداب والعلوم الإنسانية.



- هي الجامعة الوحيدة التي حصلت على موافقة المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة بالإنشاء، وهي غير هادفة للربح.



-تخضع لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 143 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وتتبع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.



- تهدف الجامعة إلى توفير مقعد لكل الطلاب المصريين الراغبين في الدراسة من مختلف الشرائح الاجتماعية، وضمان تنوع في مستويات تقديم الخدمة يناسب جميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تحقيق تنمية في المناطق العمرانية الجديدة، التي يتم التوسع في إنشاء جامعات جديدة بها، والاستثمار في مجال التعليم.



- سيتم دعوة أساتذة من جامعات دولية متميزة للتدريس بالجامعة، سواء بالحضور وتدريس مقررات مكثفة، أو عن طريق المؤتمرات المرئية، بالإضافة إلى نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين.



وكان قد ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، الموقف التنفيذي لإنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والدولية، والتكنولوجية على مستوى الجمهورية، والمخطط المستقبلي لاستشراف احتياجات مصر في قطاع مؤسسات منظومة التعليم العالي حتى عام 2050 وفق الهرم السكاني للدولة.



واطلع الرئيس على الموقف التنفيذي للمشروع القومي لإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة التي تتبع الجامعات الحكومية، والتصميمات الإنشائية والهندسية لها وبرامجها الدراسية، حيث وجه بزيادة عدد تلك الجامعات إلى 15 جامعة على مستوى الجمهورية، مع تركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.



