حبس تاجر مخدرات لحيازته 2 كيلو استروكس بالسلام

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قررت نيابة السلام الأول اليوم الأحد، حبس تاجر مخدرات، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الإستروكس والهيروين بقصد الاتجار بهما لتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما تحفظت النيابة علي المضبوطات وإرسالها إلي المعمل الكيميائي لفحصها.





ونجحت حملة أمنية لرجال المباحث، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، فى ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته



كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جرام - عدد 3 زجاجات لمادة الأسيتون المستخدمة فى تصنيع الإستروكس – ميزان حساس – هاتف محمول -مبلغ مالى.



وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.