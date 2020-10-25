بعد غياب 8 أشهر.. نجم الأهلي يعود للتدريبات عقب مواجهة الجيش

ينتظر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الانتهاء من مباراة طلائع الجيش بالدوري العام، من أجل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد غياب دام أكثر من 8 أشهر بسبب الإصابة.





وبدأ سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في العودة تدريجيًا إلى التدريبات بشكل فردي عقب تعافيه من الإصابة.





ويخوض المدافع برنامجه التأهيلي والعلاجي الأخير، للتعافي من إصابة وتر إكيليس الذي تعرض له منذ 8 أشهر تقريبًا، وخضع على إثرها لجراحة بأحد مستشفيات ألمانيا.





وحدد الجهاز الطبي، موعد عودة سعد سمير للتدريبات الجماعية، عقب انتهاء الفريق من ختام الدوري المصري الممتاز، والذي ينتهي بأخر مباريات الفريق أمام الجيش، السبت المقبل.





ويستعد الأهلي لمواجهة الفائز من مواجهة الرجاء المغربي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل نهائي الحم في 6 نوفمبر المقبل على ملعب القاهرة الدولي.



