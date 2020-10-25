بعد غياب 8 أشهر.. نجم الأهلي يعود للتدريبات عقب مواجهة الجيش

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
ينتظر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الانتهاء من مباراة طلائع الجيش بالدوري العام، من أجل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد غياب دام أكثر من 8 أشهر بسبب الإصابة.

وبدأ سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في العودة تدريجيًا إلى التدريبات بشكل فردي عقب تعافيه من الإصابة.

ويخوض المدافع برنامجه التأهيلي والعلاجي الأخير، للتعافي من إصابة وتر إكيليس الذي تعرض له منذ 8 أشهر تقريبًا، وخضع على إثرها لجراحة بأحد مستشفيات ألمانيا.

وحدد الجهاز الطبي، موعد عودة سعد سمير للتدريبات الجماعية، عقب انتهاء الفريق من ختام الدوري المصري الممتاز، والذي ينتهي بأخر مباريات الفريق أمام الجيش، السبت المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الفائز من مواجهة الرجاء المغربي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل نهائي الحم في 6 نوفمبر المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

أخبار تهمك

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يومين

الاهلي يزف بشرى سارة للجمهور قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بديلاً لـ بادجي.. الأهلي يستهدف مهاجم الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

سموحة يستهدف ضم رباعي الأهلي على سبيل الإعارة

منذ 40 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. هل يضم الأهلي نجم الزمالك ؟

منذ حوالي 17 ساعة

رونالد كومان يفتح النار بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من "الصحة" بشأن كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ حوالي 16 ساعة

خبر سار في الأهلي قبل موقعة نهائي الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:58 ص

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

10:31 ص

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

09:10 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

09:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»