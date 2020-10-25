موسيماني يستقر على بديل "معلول" أمام طلائع الجيش

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بخدمات نجم الفريق خلال مواجهة طلائع الجيش المقبلة، عقب غيابه فترة طويلة.

ويسعى موسيماني، لتواجد محمود وحيد بشكل أساسي فى الجبهة اليسري للفريق بمباراة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل.

من ناحية أخرى يرغب الجهاز الفني، في استمرار إراحة التونسي على معلول الذى غاب عن إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، بسبب الإجهاد العضلي.

ويعود الأهلي، لتدريباته مرة أخرى بداية من الغد الإثنين، من أجل استعداداته لمواجهة الطلائع بعد الحصول على راحة سلبية لمدة يومين بعد التغلب على الوداد المغربي فى نصف نهائى البطولة الأفريقية.

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