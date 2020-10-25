نجم مانشستر يونايتد يتحول لبطل قومي

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
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قال قائد ليدز يونايتد الإنجليزي، ليام كوبر، إن لاعبي فريقه تبرعوا بمبلغ 25 ألف جنيه إسترليني (33 ألف دولار) لصالح حملة تقدم وجبات مجانية للتلاميذ المحتاجين في مدارس بريطانيا يقودها ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد.

وكتب كوبر على تويتر: "هيا بنا نفعل ذلك يا ليدز، لا يصح أن يذهب تلميذ إلى المدرسة وهو جائع، قدم فريق ليدز يونايتد 25 ألف جنيه إسترليني، نحن معك يا ماركوس راشفورد".

وتلقى راشفورد إشادة كبيرة تقديراً لجهوده في مساعدة التلاميذ الفقراء خلال أزمة كوفيد-19 ونجح في إلزام الحكومة بتوفير وجبات مجانية للطلاب المحتاجين خلال عطلة الصيف.

وفي الأسبوع الماضي اقترح راشفورد (22 عاماً) توسيع الحملة لتشمل الأسر التي تتلقى مساعدات مالية من الحكومة.

ورفض أعضاء البرلمان الأربعاء الماضي، توفير الوجبات المجانية للتلاميذ المحتاجين خلال العطلات المقبلة حتى عيد القيامة 2021، لكن عشرات الشركات المحلية انبرت بعد ذلك لمد يد العون عارضة تقديم المساعدة المطلوبة من خلال توفير وجبات جاهزة للطلاب.

كما عبر مدرب ليفربول يورغن كلوب ومدرب تشيلسي فرانك لامبارد، عن إعجابهما بجهود راشفورد في هذا الصدد أيضاً.

وقال يورغن كلوب: "راشفورد أصبح بطلاً قومي بعمر الـ22".

وعبر تويتر قال مسعود أوزيل لاعب آرسنال: "نهنئك على كل ما تقوم به من عمل رائع يا ماركوس راشفورد، ما تقوم به هو إنجاز هائل، استمر في هذا العمل العظيم".

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