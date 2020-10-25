محافظ مطروح: اللجان الانتخابية بدأت في موعدها عدا 4 فقط

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:29 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن المحافظة شهدت أمس سقوط أمطار وتدخلت الأجهزة المعنية لسحب المياه، ولم تتأثر العملية الانتخابية بسبب الأمطار أمس.

وأشار "شعيب"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن اللجان الانتخابية فتحت في موعدها خلال اليوم الانتخابي الثاني، عدا 4 لجان تأخرت قليلا، وقبل الساعة التاسعة والنصف صباحا كانت كل اللجان انتظمت في عملها.

وناشد المواطنين المشاركين في العملية الانتخابية، قائلا: "مشاركتكم واجب عليكم.. اختاروا من يمثلكم، وصوتكم أمانة"، مشيدا بدور المرأة المطروحية وحرصها على المشاركة في الانتخابات.

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باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.

وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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