تقرير يفضح قطر.. دعمت المليشيات الإرهابية في الصومال وتجاهلت أزمات شعبها

ذكرت قناة "مداد نيوز"، في تقرير لها أن حكم تميم بن حمد لقطــر يتلخص في أزمات وانتقادات ودعم للإرهاب، فمــع توليه إدارة قطــر بانقلاب ناعم على أبيـه حتى أكمل سياسات الحمدين من تربــص بـدول المنطقــة وتجاهل للأزمات التي تعصف ببلاده وشعبـه.

ودعمت قطر التنظيمات الإرهابية في سـوريا وليبيا والصومال واليمن والعراق، و تحولت بنوك قطر لممـــرات لتمويل التنظيمات الإرهابية حيث أوصلت الأموال من دوائر قطرية رسمية إلى أيدي الميليشيات والتنظيمـات الإرهابية.

لم يسلم العرب من عداء قطـر فسلطت عليهم إعلامها حتـى قاطعهــــــا العـــــرب لدعمها الإرهاب والتطرف وتدخلهـــــا فــــي شئونهم الداخلية.