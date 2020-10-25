رئيس جهاز"القاهرة الجديدة" يلتقى سكان حى الياسمين بالتجمع الأول لبحث شكاواهم

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:22 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
أحمد الشيخ
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عقد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، اجتماعا مع عدد من سكان حى الياسمين بالتجمع الأول لمناقشة مقترحاتهم وشكاواهم المتعلقة بالحى، وذلك بحضور المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، ومسئولى الإدارات المختصة ورئيس حى الياسمين. 

واستهل المهندس أمين غنيم،  الاجتماع بالترحيب بالحضور، كما قدم السكان الشكر للمسؤولين الحاليين والسابقين بالجهاز على الجهود المقدمة بالحى. 

وقال المهندس أمين غنيم: تم خلال الاجتماع مناقشة ملف أرض الخدمات بالحى، حيث تم الاتفاق على إعداد توصية بما يتم التوصل إليه بشأن الأرض ورفعها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسرعة بحثها. 

وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه تم مناقشة مشكلات الصرف الصحى وتخوف السكان من مياه الأمطار هذا العام، حيث تم استعراض  الاجراءات المتخذة  حيال هذا الملف لحماية الأرواح والممتلكات، كما تطرق الحديث عن منظومة النظافة بالحى وكيفية تطويرها. 

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أنه يجرى التفاوض مع أحد المستثمرين لإنشاء (هايبر ماركت) بأرض خدمات الياسمين، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، كما أن الجهاز سيقوم  بتوفير ماكينة شفط مياه بالحي، استعدادا لموسم الأمطار، وكذا توفير الماكينة بجميع الأحياء بالمدينة. 

وفى ختام الاجتماع، تقدم المهندس أمين غنيم، بالشكر  للسكان على اللقاء المثمر، وعلى حسن المقابلة وحسن التنظيم من قبل القائمين على الاجتماع،  مؤكداً أن مكتبه مفتوح للجميع،  وعلى استعداد لسماع أى شكوى والسعى فى حلها فى حدود الامكانيات المتاحة.

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