الأهلي يمنح علي لطفي فرصة المشاركة أمام طلائع الجيش

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بعلي لطفي حارس مرمى الفريق الأحمر في المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش.





ويلتقي الأهلي بنظيره طلائع الجيش يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.





ويفضل موسيماني إشراك علي لطفي في المباراة بدلا من محمد الشناوي الذي استقر موسيماني على منحه راحة من المشاركة في لقاء السبت المقبل.





وكان علي لطفي قد شارك كبديلًا في مباراة الأهلي الماضية أمام الوداد المغربي بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف.





الجدير بالذكر أن الأهلي توج بلقب الدوري المصري لموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ وللمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخه.











