محافظ المنيا: انتظام التصويت وفتح جميع اللجان أمام الناخبين (صور)

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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واصلت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا أعمالها لليوم الثاني على التوالي لانتخابات مجلس النواب 2020، برئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك لمتابعة فتح جميع اللجان ووصول القضاة وبدء انتظام التصويت في اللجان البالغ عددها (511) مركزا انتخابيا، و1099 لجنة فرعية علي مستوي المحافظة، لاستقبال 3مليون و482 ألف و424 ناخب، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وأعلن محافظ المنيا، انتظام سير العملية الانتخابية وفتح جميع اللجان بالمحافظة أمام الناخبين،وتقوم غرفة العمليات الرئيسية برصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم، وقد تم تجهيزها بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة، لمتابعة ما يعرض في وسائل الإعلام والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات.

واكد المحافظ أن غرفه عمليات المحافظة الرئيسية لم تتلق أى بلاغات أو شكاوى بشأن سير العملية الانتخابية في يومها الاول، حيث سارت الامور بشكل طبيعي فى جميع اللجان الانتخابية.

كما تتابع غرفة العمليات الفرعية، برئاسة اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد أعمالها، في اليوم الثاني من الانتخابات بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة.

محافظ المنيا: انتظام التصويت وفتح جميع اللجان أمام الناخبين (صور)
محافظ المنيا: انتظام التصويت وفتح جميع اللجان أمام الناخبين (صور)
محافظ المنيا: انتظام التصويت وفتح جميع اللجان أمام الناخبين (صور)
محافظ المنيا: انتظام التصويت وفتح جميع اللجان أمام الناخبين (صور)
محافظ المنيا: انتظام التصويت وفتح جميع اللجان أمام الناخبين (صور)
محافظ المنيا: انتظام التصويت وفتح جميع اللجان أمام الناخبين (صور)
محافظ المنيا: انتظام التصويت وفتح جميع اللجان أمام الناخبين (صور)
محافظ المنيا: انتظام التصويت وفتح جميع اللجان أمام الناخبين (صور)
محافظ المنيا: انتظام التصويت وفتح جميع اللجان أمام الناخبين (صور)
محافظ المنيا: انتظام التصويت وفتح جميع اللجان أمام الناخبين (صور)
محافظ المنيا: انتظام التصويت وفتح جميع اللجان أمام الناخبين (صور)
محافظ المنيا: انتظام التصويت وفتح جميع اللجان أمام الناخبين (صور)
محافظ المنيا: انتظام التصويت وفتح جميع اللجان أمام الناخبين (صور)
محافظ المنيا: انتظام التصويت وفتح جميع اللجان أمام الناخبين (صور)
محافظ المنيا: انتظام التصويت وفتح جميع اللجان أمام الناخبين (صور)
محافظ المنيا: انتظام التصويت وفتح جميع اللجان أمام الناخبين (صور)
محافظ المنيا: انتظام التصويت وفتح جميع اللجان أمام الناخبين (صور)
محافظ المنيا: انتظام التصويت وفتح جميع اللجان أمام الناخبين (صور)

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