موسيماني يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طلائع الجيش

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:13 ص
بوابة الفجر
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وعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر بالمشاركة في المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش.

ويواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي توج المارد الأحمر بلقبها للمرة الخامسة على التوالي، والثانية والأربعين في تاريخه.

وحصل صالح جمعة على وعد من موسيماني بالمشاركة في المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش ليكون الظهور الثاني للاعب مع الأهلي تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي، بعدما شارك من قبل في مباراة إنبي.

وأبدى موسيماني قناعاته الكبيرة بقدرات صالح جمعة حيث حرص على تجهيزه بشكل قوي خلال الفترة الماضية، كما قام بتحفيز اللاعب في التدريبات وهو عكس ما كان يفعله رينيه فايلر المدير الفني السابق والذي كان دائم الاستبعاد للاعب من قائمة الفريق الأحمر.

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