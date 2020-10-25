الإسكان .. تزف بشري سارة لحجزي وحدات"سكن مصر" بحدئق أكتوبر

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم الأحد 1/11/2020، وحتى يوم الأربعاء 25/11/2020، فى تسليم 572 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمنطقة 207 عمارات بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى.

وأوضح المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه على العميل الفائز بالوحدة ""التوجه إلى البنك، وسداد مبلغ دفعة الاستلام، واستلام الجواب من البنك موجه للشئون العقارية بمقر جهاز المدينة، لمعاينة واستلام وحدته.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمى 26 ، 27، يوم الأحد 1/11/2020، ووحدات العمارتين رقمى 28 ، 32، يوم الإثنين 2/11/2020، ووحدات العمارتين رقمى 49 ، 42، يوم الثلاثاء 3/11/2020، وتخصيص يوم الأربعاء 4/11/2020لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الأول.

وأضاف المهندس أشرف فتحى، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمى 50 ، 3، يوم الأحد 9/11/2020، ووحدات العمارتين رقمى 4 ، 5، يوم الإثنين 10/11/2020، ووحدات العمارتين رقمى 7 ، 6، يوم الثلاثاء 11/11/2020، وتخصيص يوم الأربعاء 12/11/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثاني.

وأشار رئيس جهاز " حدائق أكتوبر"، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمى 8 ، 9، يوم الأحد 16/11/2020، ووحدات العمارتين رقمى 11 ، 12، يوم الإثنين 17/11/2020، ووحدات العمارات أرقام 13 ، 14، 15، يوم الثلاثاء 18/11/2020، وتخصيص يوم الأربعاء 19/11/2020، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمى 48 ، 52، يوم الأحد 23/11/2020، ووحدات العمارتين رقمى 58 ، 59، يوم الإثنين 24/11/2020، ووحدات العمارة رقم 61، يوم الثلاثاء 25/11/2020، وتخصيص يوم الأربعاء 26/11/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الرابع.