اليوم..انطلاق تصوير فيلم"العميل صفر"

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يبدأ اليوم صناع فيلم "العميل صفر"، في تصوير المشاهد الأولى لهم، مع اتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.



وأعلن نبيل عبدالحميد مدير أعمال اكرم حسني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" عن بداية التصوير، حيث كتب منشورًا قال فيه: "حبايبي النهاردة اول يوم تصوير فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، نيللي كريم، بيومي فؤاد، خالد الصاوي، لبلبة، درة، محمد علاء، إخراج محمد سامي، إنتاج وائل عبد الله، فكرة أكرم حسني ومحمد سامي، سيناريو وائل عبدالله، كل اللي طالبه منكم دعوة حلوة من قلبكم".



وفي سياق آخر، يُشارك أكرم حسني في مسلسل "لؤلؤ"، وهو بطولة أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وهو من تأليف محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام.