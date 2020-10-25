محافظ القليوبية يتابع خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، اجتماعًا مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة الاستعدادات لمواجهة المرحلة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.





حضر الاجتماع إيمان ريان، وسمير حماد نائبا المحافظ، واللواء عماد عبد العزيز نائب مدير أمن القليوبية، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، وعلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها للتعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة، والعقيد وائل فرج المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد هشام دياب مدير مرور القليوبية والدكتور طارق عيسوى مدير مستشفى بنها الجامعي، والدكتورة جيهان فؤاد مقرر المجلس القومي للمرأة، وممثلين عن الازهر والكنيسة والأوقاف، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية.





وأكد المحافظ، استمرار مستشفيات العزل (مستشفى قها المركزي، مستشفى حميات بنها، حميات طوخ، 23 يوليو) في استقبال الحالات الطارئة، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية وكافة العاملين بالمنظومة الصحية.





كما شدد المحافظ على المتابعة الجدية لحالة المرضى سواء المتواجدين بالمستشفيات، أو الذين يتلقوا العلاج بالمنازل، والتأكد من توصيل العلاج اللازم لهم من خلال الفرق الطبية التي تصل إلى المنازل طبقا لكارت المتابعة وفي المواعيد المحددة.





ووجه المحافظ مديري الإدارات الصحية، بالمرور اليومي على المستشفيات، للتأكد من انتظام تواجد الأطقم الطبية، وتوفير البيئة والجو المناسب لهم، لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى، والعمل على تلافي أية معوقات قد تواجههم، ومنع تجمعات المواطنين داخل المستشفيات، مناشدًا المواطنين باتباع الإرشادات الوقائية والصحية لمواجهة فيروس كورونا والحد من أنتشاره وتخفيف العبء عن كاهل الأطقم الطبية.





وفي نفس الإطار وجه المحافظ بتكثيف حملات التطهير والتعقيم وحملات التوعية واستمرار عمل السيارات التي تجوب الشوارع لتوعية المواطنين للالتزام بالمنازل وبالإجراءات الوقائية.





يشار إلى أنه جرى تخصيص أرقام تليفونات للإبلاغ عن فيروس كورونا وهي 114 خط ساخن من التليفون الأرضي، و٠١٣٣٢٢٢٩٧٩(أرضي)، و٠١٥٥٥٥٧٣٠٤٠ – 01119992624، واتس اب، و١٢٢٠٠٥٥٠٠٨ من التليفون المحمول، مشيرًا إلى ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين بأن الحالات البسيطة والمتوسطة لا تحتاج إلى دخول المستشفيات، بل إلى العزل في المنزل والحصول على حقيبة بها أدوية العلاج مجانا ويجرى التعافي، وأن الحالات الشديدة فقط هي التي يتم إدخالها إلى مستشفيات العزل لتلقي العلاج.





كما وجه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال الأيام المقبلة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وعلى جانب أخر أكد المحافظ على ضرورة توفر مخزون أدوية بروتوكول علاج الكورونا بالمستشفيات الخاص بمرضى العزل المنزلي، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية للتأكد من ارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بقرارات مجلس الوزراء ومعاقبة المخالفين فورا، موجها بعدم دخول أي مواطن للمنشآت الحكومية أو الخاصة، ووسائل النقل الجماعية العامة والخاصة بدون إرتداء الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفًا بأن على الأجهزة التنفيذية العمل على ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين بأن الحالات البسيطة والمتوسطة لا تحتاج إلى دخول المستشفيات، بل إلى العزل في المنزل والحصول على حقيبة بها أدوية العلاج مجانا ويتم التعافي خلال أيام بإذن الله، وأن الحالات الشديدة فقط هي التي يجرى إدخالها إلى مستشفيات العزل لتلقي العلاج.



