موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مارسيليا بدوري أبطال أوروبا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة نارية أمام أولمبيك مارسيليا الفرنسي، يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيدخل السيتيزنز اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا كاسحا على ضيفه بورتو البرتغالي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث أحرز أهداف السيتي كلا من؛ سيرجيو أغويرو، وإلكاي غوندوغان، وفيران توريس، فيما سجل لويس دياز هدف بورتو الوحيد، وذلك في إطار الجولة الماضية.

وعلى الجانب الأخر، يسعى أولمبيك مارسيليا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشسار سيتي، لتعويض الهزيمة التي تعرض لها الجولة الماضية، على يد فريق أولمبياكوس اليوناني، بهدف دون رد.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الإمارات، والثامنة بتوقيت جرينتش.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن أولمبياكوس صاحب المركز الثاني، فيما يحل أولمبيك وبورتو ثالثا ورابعا بدون نقاط.

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