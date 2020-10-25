في اليوم الثاني.. السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد بانتخابات مجلس النواب بالمنيا (صور)

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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شهدت الساعات الأولى في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب بالمنيا، تصدر السيدات وكبار السن المشهد الانتخابي أمام اللجان الانتخابية، حيث شهدت جميع اللجان الانتخابية بالمحافظة توافد الناخبين من السيدات من أجل الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

كما توافد كبار السن على اللجان سواء بشكل فردى أو جماعي، بسبب حرصهم على الإدلاء بأصواتهم، كذلك شهدت اللجان حرص ذوي الاحتياجات الخاصة على التواجد أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وتنتهي اليوم انتخابات المرحلة الأولى في ١٠٢٤٠ لجنة فرعية بدوائر ١٤ محافظة بالنظام الفردي وهي: (الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط، والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح). 

أما ما يتعلق بنظام القائمة، فتُجرى الانتخابات بالدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، وتضم 11 محافظة: (الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر)، وخُصص لها 100 مقعد، وتضم الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا أيضًا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، 3 محافظات: (الإسكندرية والبحيرة ومطروح)، وخُصص لها 42 مقعدًا. 

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً، وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وتعقيم جميع اللجان قبل وبعد عملية الاقتراع، وإلزام أطراف العملية الانتخابية كافةً بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا. 

ومن المقرر إعلان نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 1 نوفمبر، على أن تُجرى جولة الإعادة في يومي 23 و24 نوفمبر المقبل.
في اليوم الثاني.. السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد بانتخابات مجلس النواب بالمنيا (صور)
في اليوم الثاني.. السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد بانتخابات مجلس النواب بالمنيا (صور)
في اليوم الثاني.. السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد بانتخابات مجلس النواب بالمنيا (صور)
في اليوم الثاني.. السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد بانتخابات مجلس النواب بالمنيا (صور)
في اليوم الثاني.. السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد بانتخابات مجلس النواب بالمنيا (صور)
في اليوم الثاني.. السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد بانتخابات مجلس النواب بالمنيا (صور)
في اليوم الثاني.. السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد بانتخابات مجلس النواب بالمنيا (صور)
في اليوم الثاني.. السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد بانتخابات مجلس النواب بالمنيا (صور)
في اليوم الثاني.. السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد بانتخابات مجلس النواب بالمنيا (صور)
في اليوم الثاني.. السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد بانتخابات مجلس النواب بالمنيا (صور)
في اليوم الثاني.. السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد بانتخابات مجلس النواب بالمنيا (صور)
في اليوم الثاني.. السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد بانتخابات مجلس النواب بالمنيا (صور)

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