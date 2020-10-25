تعليق قوي من كلوب بعد فوز ليفربول

كان ليفربول بعيداً عن أفضل مستوياته خلال انتصاره 2-1 على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن المدرب يورغن كلوب أشاد بفريقه الذي أظهر مرة أخرى براعته في التغلب على المتاعب بإستاد أنفيلد.





وأكد هدف ديوغو غوتا بضربة رأس في الشوط الثاني حصول ليفربول على النقاط الثلاث بعد أن ألغى هدف روبرتو فيرمينو تقدم شيفيلد عن طريق ساندر بيرغ من ركلة جزاء ليعزز حامل اللقب مسيرته الخالية من الهزائم على ملعبه في الدوري إلى 62 مباراة.





ولم يخسر ليفربول في آخر 13 مباراة على أرضه في الدوري استقبل خلالها الهدف الأول، وفاز بآخر تسع مباريات.





وتعين عليه أن يفعلها هذه المرة دون المدافع البارز فيرجيل فان دايك وفي نهاية أسبوع صعب تعادل خلاله 2-2 مع إيفرتون وفاز 1-0 على أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا.





وقال كلوب: "إنه أسبوع صعب بالتأكيد في وجود العديد من المباريات والدقائق والمنافسين الأقوياء، فزنا بمباراتين بعد قمة مرسيسايد، ولذلك أنا سعيد بكل وضوح".





وأضاف: "لم نسجل (الهدف الثالث) وبالتالي المباراة بقيت مفتوحة وأتيحت لهم فرص، لكننا دافعنا جيداً وبروح قتالية عالية، أعجبني هذا أيضاً".





وهز جوتا الشباك في أول مباراتين له بإستاد أنفيلد منذ انضمامه قادماً من ولفرهامبتون واندرارز.





ومنذ أن سجل اللاعب البرتغالي ضد آرسنال في 28 سبتمبر (أيلول)، شارك غوتا في ثماني مباريات مع ناديه ومنتخب بلاده.





وقال كلوب إن غوتا (23 عاماً) ما زال لديه المزيد.





وتابع: "إنه ما زال يتأقلم، في هذه اللحظة هناك العديد من الأشياء التي نفعلها ليست طبيعية بالنسبة له لكن هذا فقط لأن ولفرهامبتون يلعب بشكل مختلف.. لكن العديد من الأشياء التي كان يفعلها مع ولفرهامبتون هي بالضبط ما نريده أن يفعله هنا".





وأضاف: "اقترابه بالفعل بهذا الشكل من فعل ذلك يظهر مدى جودته، مثلما قلت، إذا كان جاهزاً، فإن عمره 23 عاماً والمستقبل مشرق أمامه، سنحتاج إلى قدراته وأنا سعيد حقاً بأنه تأقلم جيداً حتى الآن".





وفي حين تقاسم ليفربول الصدارة مع إيفرتون، حصد شيفيلد نقطة واحدة فقط من ست مباريات.





لكن شيفيلد ضغط على حامل اللقب طيلة المباراة ويرى المدرب كريس وايلدر العديد من الإيجابيات.





وقال: "هناك الكثير من خيبة الأمل في غرفة الملابس، كانت مباراة متكافئة ولم تكن في اتجاه واحد، هناك العديد من الأشياء الجيدة الليلة لكننا سنتحسن ونتعلم من مباراة اليوم".



