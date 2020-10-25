صدمة في شركة سامسونج العالمية بعد هذا الحادث

قالت مجموعة سامسونغ الكورية الجنوبية إن رئيسها لي كون هي توفي اليوم الأحد وسط أسرته بما في ذلك نائب رئيس الشركة جاي واي لي.

وساعد لي (78 عاما) في تنمية أعمال والده لي بيونج تشول في شركة سامسونج؛ لتصبح أكبر تكتل في كوريا الجنوبية.

وجاءت وفاته بعد أكثر من ست سنوات من نقله للمستشفى نتيجة إصابته بأزمة قلبية.

وقالت سامسونغ في بيان "كان الرئيس لي صاحب رؤية حقيقية وحول سامسونغ من شركة محلية إلى شركة رائدة عالميا في الابتكار وقوة صناعية . وكان إعلانه عام 1993 عن 'الإدارة الجديدة' المحفز لرؤية الشركة لتقديم أفضل التقنيات للمساعدة في تقدم المجتمع العالمي".