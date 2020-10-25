5 عوامل تجعل أبو العينين شحاته تاجر السعادة لجمهورية شبين

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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عقب سلسلة من المفاوضات مع أكثر من مدير فني، إستقر مجلس إدارة نادي جمهورية شبين على إسناد مهمة قيادة الفريق الكروي الأول، لأبو العينين شحاته، "نينو" لاعب الفريق المنوفي الأسبق، والذي لعب من قبل لحرس الحدود وطلائع الجيش، ليتولى المسئولية بداية من الموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

ويستعرض "الفجر الرياضي" 5 عوامل تجعل من "نينو" تاجر للسعادة وقادرا على تحقيق طموحات جماهير المنوفية:

1- دعم مجلس الإدارة

يشهد نادي جمهورية شبين حالة من الإستقرار الإداري، في ظل المجلس الحالي، الذي يعمل على توفير كافة الإمكانيات للفريق الكروي من أجل تحقيق طموحات الجماهير للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

2- ابن النادي

ويعد شحاته أحد أبناء نادي جمهورية شبين، حيث لعب من قبل ضمن صفوفه، بالدوري الممتاز، كما يحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير لثقتهم في قدارته الفنية، وهو ما يسهل من مهمة المدير الفني خلال الفترة المقبلة.

3- خبراته السابقة

يملك أبو العينين شحاته خبرات عديدة سواء عندما كان لاعباً في صفوف أندية، جمهورية شبين، وحرس الحدود، والجونة، وجولدي، وطلائع الجيش، والإتحاد السكندري، كما خاض تجربة إحترافية في بداية مشوارة مع المبرة والعهد بالدوري اللباني.

كما يملك "نينو" خبرات تدريبة في العمل بالقسم الثاني، عندما تولى من قبل تدريب العديد من الأندية وهم، الواسطى، غزل شبين، الأسيوطي، الفيوم، دمياط، التعدين، بدر، المنيا، سوهاج، تليفونات بني سويف.

4- إنجازت نينو

حقق نينو عدة إنجازت خلال مشوارة مع الأندية التي تولى قيادتها، حيث قاد فريق الواسطى، للصعود لدورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز، والتأهل بنفس الفريق لدور الـ 32 لكأس مصر، لموسمين متتاليين، والتأهل بالفيوم والمنيا، لنفس لذات الدور بالبطولة، كما قاد المنيا للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز، وإحتل المركز الثاني، كما قاد تليفونات بني سويف للتواجد بالمركز الثالث، كما نجح في الموسم الحالي، في بقاء التليفونات بدوري المحترفين حال تطبيقه.

5- شخصية قوية

يملك شحاته كاريزمة خاصة، وشخصية قوية، داخل الملعب، مما يجعله قادر على فرض حالة من الإلتزام داخل صفوف الفريق، لتحقيق أهدافه التي يسعى إليها وهى المنافسة على التأهل.

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