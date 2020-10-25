5 عوامل تجعل أبو العينين شحاته تاجر السعادة لجمهورية شبين

ويستعرض "الفجر الرياضي" 5 عوامل تجعل من "نينو" تاجر للسعادة وقادرا على تحقيق طموحات جماهير المنوفية:



1- دعم مجلس الإدارة



2- ابن النادي



3- خبراته السابقة











4- إنجازت نينو



حقق نينو عدة إنجازت خلال مشوارة مع الأندية التي تولى قيادتها، حيث قاد فريق الواسطى، للصعود لدورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز، والتأهل بنفس الفريق لدور الـ 32 لكأس مصر، لموسمين متتاليين، والتأهل بالفيوم والمنيا، لنفس لذات الدور بالبطولة، كما قاد المنيا للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز، وإحتل المركز الثاني، كما قاد تليفونات بني سويف للتواجد بالمركز الثالث، كما نجح في الموسم الحالي، في بقاء التليفونات بدوري المحترفين حال تطبيقه.



5- شخصية قوية



يملك شحاته كاريزمة خاصة، وشخصية قوية، داخل الملعب، مما يجعله قادر على فرض حالة من الإلتزام داخل صفوف الفريق، لتحقيق أهدافه التي يسعى إليها وهى المنافسة على التأهل. كما يملك "نينو" خبرات تدريبة في العمل بالقسم الثاني، عندما تولى من قبل تدريب العديد من الأندية وهم، الواسطى، غزل شبين، الأسيوطي، الفيوم، دمياط، التعدين، بدر، المنيا، سوهاج، تليفونات بني سويف.حقق نينو عدة إنجازت خلال مشوارة مع الأندية التي تولى قيادتها، حيث قاد فريق الواسطى، للصعود لدورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز، والتأهل بنفس الفريق لدور الـ 32 لكأس مصر، لموسمين متتاليين، والتأهل بالفيوم والمنيا، لنفس لذات الدور بالبطولة، كما قاد المنيا للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز، وإحتل المركز الثاني، كما قاد تليفونات بني سويف للتواجد بالمركز الثالث، كما نجح في الموسم الحالي، في بقاء التليفونات بدوري المحترفين حال تطبيقه.يملك شحاته كاريزمة خاصة، وشخصية قوية، داخل الملعب، مما يجعله قادر على فرض حالة من الإلتزام داخل صفوف الفريق، لتحقيق أهدافه التي يسعى إليها وهى المنافسة على التأهل.

عقب سلسلة من المفاوضات مع أكثر من مدير فني، إستقر مجلس إدارة نادي جمهورية شبين على إسناد مهمة قيادة الفريق الكروي الأول، لأبو العينين شحاته، "نينو" لاعب الفريق المنوفي الأسبق، والذي لعب من قبل لحرس الحدود وطلائع الجيش، ليتولى المسئولية بداية من الموسم الجديد بدوري القسم الثاني.يشهد نادي جمهورية شبين حالة من الإستقرار الإداري، في ظل المجلس الحالي، الذي يعمل على توفير كافة الإمكانيات للفريق الكروي من أجل تحقيق طموحات الجماهير للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز.ويعد شحاته أحد أبناء نادي جمهورية شبين، حيث لعب من قبل ضمن صفوفه، بالدوري الممتاز، كما يحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير لثقتهم في قدارته الفنية، وهو ما يسهل من مهمة المدير الفني خلال الفترة المقبلة.يملك أبو العينين شحاته خبرات عديدة سواء عندما كان لاعباً في صفوف أندية، جمهورية شبين، وحرس الحدود، والجونة، وجولدي، وطلائع الجيش، والإتحاد السكندري، كما خاض تجربة إحترافية في بداية مشوارة مع المبرة والعهد بالدوري اللباني.