باتشيكو يرفض المخاطرة بمحمود علاء ضد الاسماعيلي

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:59 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته إستعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة المقرر لها غداً الإثنين لحساب مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.


ويعاني البيت الابيض من غياب محمود علاء مدافع الفريق عن المباريات الماضية بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوى الركبة والتي تعرض لها ضد حرس الحدود وأبعدته عن مواجهة ذهاب نصف النهائي ضد الرجاء.


وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك للفجر الرياضي أن محمود علاء يواصل التدريبات التأهيلية للحصول على الضوء الأخضر من أجل العودة للمشاركة لكن الإتجاه الاقرب عدم الزج به في لقاء الدروايش خوفاً من تفاقم الإصابة.

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