توقعات مبشرة.. ماذا ينتظر اليوم الثاني لانتخابات النواب؟

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عدة تحركات هامة اتخذتها مؤسسات الدولة خلال الساعات الأخيرة بشأن الاستعداد لليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، حتى يمر اليوم بهدوء وسلام مثلما حدث في اليوم الأول من الانتخابات.



وفي التاسعة من صباح اليوم الأحد، بدأت لجان الانتخابات في استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، في ثانى أيام التصويت، وسط تشديدات أمنية مكثفة وإجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وبدأت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، أمس السبت وتستمر اليوم الأحد، بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.



ويصوت في المرحلة الأولى، 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبًا، فى 10 آلاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز التحركات التي اتخذتها الحكومة بشأن اليوم الثاني لانتخابات النواب وكذلك توقعات المشاركة:



- تواصل وزارة التنمية المحلية، عقد غرفة عمليات لمتابعة اليوم الثانى على التوالي لانتخابات مجلس النواب التي تجرى في محافظات المرحلة الأولى.



- قالت وزارة الصحة إنه تم الدفع بـ 1411 سيارة إسعاف مجهزة بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري، يتم توزيعها على المقار الانتخابية، ومحافظات الجمهورية.



- قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إنه يتوقع إقبالا كبيرا من المواطنين على انتخابات مجلس النواب 2020، متابعا:"أتوقع زيادة الإقبال على انتخابات مجلس النواب في اليوم الثاني للانتخابات".



- الإعلامى أحمد موسى، أكد أن اليوم الثانى للانتخابات اليوم الأحد يشهد الانطلاقة الحقيقية، مؤكدا خلال تقديمة برنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، من يدلى بصوته مرتين يعرض نفسه للحبس، لأنه بذلك يكون قد ارتكب جريمة انتخابية.





يذكر أن جمهورية مصر العربية تقسم إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها.

