البورصة توقف التداول علي أسهم 32 شركة اليوم لتجاوزها النسب المقررة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:49 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أوقفت البورصة المصرية، التداول على أسهم 32 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد.


وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم أن هذه الأسهم هي  المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الدولية للمحاصيل الزراعية، المصرية للدواجن، شارم دريمز للاستثمار السياحي، رواد السياحة-رواد، رمكو لإنشاء القرى السياحية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الأهلي للتنمية والاستثمار.

كما أوقفت التداول علي سهم، المنصورة للدواجن، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الحديد والصلب المصرية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، اودن للاستثمارات المالية، المجموعة المصرية العقارية.
 
كما تم إيقاف تداول أسهم؛ المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية للمحابس، العربية للأسمنت، العربية لحليج الأقطان، بلتون المالية القابضة، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، برايم القابضة للاستثمارات المالية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق، العامة لصناعة الورق-راكتا.
 

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