منة شلبي تنضم لحكاية من حكايات مسلسل "نمرة اتنين" مع محمد شاكر خضير

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:48 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاقدت الفنانة منة شلبي على الاشتراك في حكاية من حكايات مسلسل "نمرة اتنين"، والحكاية من إخراج محمد شاكر خضير، ولم يستقر صناع العمل على اسم الحكاية حتى الآن، والمسلسل من المُقرر عرضه يوم 29 أكتوبر عبر إحدى المنصات الرقمية.


"نمرة اتنين" تدور أحداثه في إطار 8 حلقات متصلة منفصلة، وكل حلقة عبارة عن حكاية مختلفة وتضم أبطالاً ومؤلفين ومخرجين مختلفين ويقوم ببطولته مجموعة من الفنانين منهم منى زكي، نيللي كريم، عمرو يوسف، آسر ياسين، أمينة خليل، شيرين رضا، إياد نصار، واللبناني عادل كرم، ماجد الكدواني، صبا مبارك، أحمد مالك، أروى جودة، أحمد السعدني، هدى المفتي، بسنت شوقي، وعدد آخر من الفنانين.

المسلسل يتولى إخراجه كل من آدم عبد الغفار، طارق العريان، تامر محسن، هاني خليفة، هادي الباجوري، محمد شاكر، أحمد النجار، وهو من تأليف آدم عبد الغفار، مريم نعوم، وائل حمدي، سارة طيبة، سما عبد الخالق.

وفي سياق آخر، تنتظر منة شلبي حاليًا عرض فيلمها الجديد "النمس والإنس"، وهو بطولة محمد هنيدي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، سليمان عيد، وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.




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