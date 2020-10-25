البورصة تعيد التداول علي أسهم"التجاري الدولي" .. والسهم يهبط لسعر60.6 جنيه

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:43 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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قررت إدارة البورصة المصرية إعادة التعامل على أسهم البنك التجاري الدولي - مصر اعتباراً من بداية جلسة اليوم 25 أكتوبر 2020.

وأوضحت البورصة في بيان  لها اليوم ، أنه تقرر تعليق جميع العروض و الطلبات المسجلة على أسهم البنك قبل نشر هذا الإعلان حيث قام البنك بارسال قرارات مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر الجاري.

وكانت البورصة المصرية قررت الخميس إيقاف التداول على أسهم البنك التجاري الدولي - مصر، بطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية.


وتراجع  سهم البنك التجاري الدولي (مصر)، بنسبة 8.95% بعد مرور نصف ساعة من بدء جلسة تداول اليوم الأحد، ليتراجع سعر السهم إلى 61.200 جنيه، بحجم نتداول 881.8 ألف سهم بقيمة 53.5 مليون جنيه، وذلك بعد قرار البورصة المصرية إعادة التداول على السهم عقب الإعلان عن قرارات مجلس الإدارة بشأن الرئيس غير التنفيذي للبنك.
 
وكان البنك التجاري الدولي، قد أعلن عن تعيين شريف سمير سامى رئيس غير تنفيذيا لمجلس إدارة البنك، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى، خلفا لهشام عز العرب.
 

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