البورصة تعيد التداول علي أسهم"التجاري الدولي" .. والسهم يهبط لسعر60.6 جنيه

قررت إدارة البورصة المصرية إعادة التعامل على أسهم البنك التجاري الدولي - مصر اعتباراً من بداية جلسة اليوم 25 أكتوبر 2020.

وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم ، أنه تقرر تعليق جميع العروض و الطلبات المسجلة على أسهم البنك قبل نشر هذا الإعلان حيث قام البنك بارسال قرارات مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر الجاري.

وكانت البورصة المصرية قررت الخميس إيقاف التداول على أسهم البنك التجاري الدولي - مصر، بطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية.









وتراجع سهم البنك التجاري الدولي (مصر)، بنسبة 8.95% بعد مرور نصف ساعة من بدء جلسة تداول اليوم الأحد، ليتراجع سعر السهم إلى 61.200 جنيه، بحجم نتداول 881.8 ألف سهم بقيمة 53.5 مليون جنيه، وذلك بعد قرار البورصة المصرية إعادة التداول على السهم عقب الإعلان عن قرارات مجلس الإدارة بشأن الرئيس غير التنفيذي للبنك.