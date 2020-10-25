البورصة تخسر 12.4 مليار جنيع بعد مرور نصف ساعة من بدء جلسة التداول

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:33 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤشراتبعد إقالة رئيس مجلس إدارة التجارى الدولي و هو ما تسبب في قيام المستثمرين بعمليات البيع منذ جلسة الأربعاء مع غياب الإفصاح من البورصة أو هيئة الرقابة المالية بما حدث ما أدى إلى سلب أسهم صغار المستثمرين بأبخس الاسعار

وخسر رأس المال السوقي 12.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 596.8 مليار جنيه بعد مرور نصف ساعة من بدء الجلسة .
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.21% ليصل إلى مستوى 10415 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.06% ليصل إلى مستوى 1927 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.73% ليصل إلى مستوى 12406 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.58% ليصل إلى مستوى 4006 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.85% ليصل إلى مستوى 1768 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.78% ليصل إلى مستوى 2617 نقطة.

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