عاجل.. مؤشرات "البورصة" تتهاوى وأسهم "التجاري الدولي" تهبط 10%

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:33 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
الفجر الاقتصادي
Advertisements

 

 

 

تهاوت مؤشرات البورصة المصرية في أول نصف ساعة من جلسة، اليوم الأحد، والتى تستعيد فيها التداولات بعد أحداث عصيبة شهدها السوق جراء استقال رئيس البنك التجاري الدولي أكبر الأسهم المدرجة في السوق.

 

 

وافتتح المؤشرات الرئيسية للسوق تعاملات جلسة اليوم على تراجعات حادة، إذا تراجع مؤشر الرئيسي" egx30"  بنسبة 4.22 % ليصل إلى مستويات 10524  نقطة، وهوى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " egx70  متساوي الأوزان" بنسبة 2.38% ليصل إلى مستويات 1777.32نقطة،  كما طالت الخسائر المؤشر " egx100" الأوسع نطاقا بنسبة 2.3 % ليصل إلى مستويات 2630 نقطة.

 

 

وجاءت تهاوي مؤشرات البورصة مع  استئناف التداولات على سهم التجاري الدولي، الذي هبط بنسبة 10% ليصل إلى مستويات 60.10 جنيه مقابل 66 جنيه.

 

واضطرت البورصة إلى إيقاف التداولات لمدة 10 دقائق على  أسهم 40 شركة من الشركات المدرجة بالسوق من ضمنها أسهم التجاري الدولى في اول نصف ساعه من تجاوزهم نسب الهبوط المسموح بها 5%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مؤشرات البورصة المصرية رئيس البنك التجاري الدولي ايقاف التداولات البورصة المصرية

أخبار تهمك

صدمة في شركة سامسونج العالمية بعد هذا الحادث

منذ نصف ساعة

بديلاً لـ بادجي.. الأهلي يستهدف مهاجم الجونة

منذ ساعة و نصف

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ يوم

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ حوالي 14 ساعة

الاهلي يزف بشرى سارة للجمهور قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 28 دقيقة

حقيقة مشاركة الشناوي أمام طلائع الجيش

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تحذير عاجل من "الصحة" بشأن كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. هل يضم الأهلي نجم الزمالك ؟

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يومين

عاجل.. تصريح جديد من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

خبر سار في الأهلي قبل موقعة نهائي الأبطال

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

منذ ساعة و نصف

الاتحاد السكندري يفاوض الأهلي لضم هذا الثنائي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة منتصف الأسبوع

"البورصة "تخسر 4.5 مليار جنيه بعد نصف ساعة من بدء جلسة التداول

مؤشرات البورصة تتهاوي في فبراير وسط تراجع قيم التداولات

البورصة تخسر 8 مليارات جنيه بضغط مبيعات الأجانب

البورصة تخسر 1.9 مليار جنيه في ختام التعاملات بسبب مبيعات الأجانب والعرب

أخبار البورصة .. 845.9 مبيعات الأجانب والعرب بالبورصة اليوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:58 ص

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

10:31 ص

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

09:10 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

بديلاً لـ بادجي.. الأهلي يستهدف مهاجم الجونة

09:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»