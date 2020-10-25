عاجل.. مؤشرات "البورصة" تتهاوى وأسهم "التجاري الدولي" تهبط 10%

تهاوت مؤشرات البورصة المصرية في أول نصف ساعة من جلسة، اليوم الأحد، والتى تستعيد فيها التداولات بعد أحداث عصيبة شهدها السوق جراء استقال رئيس البنك التجاري الدولي أكبر الأسهم المدرجة في السوق.

وافتتح المؤشرات الرئيسية للسوق تعاملات جلسة اليوم على تراجعات حادة، إذا تراجع مؤشر الرئيسي" egx30" بنسبة 4.22 % ليصل إلى مستويات 10524 نقطة، وهوى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " egx70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.38% ليصل إلى مستويات 1777.32نقطة، كما طالت الخسائر المؤشر " egx100" الأوسع نطاقا بنسبة 2.3 % ليصل إلى مستويات 2630 نقطة.

وجاءت تهاوي مؤشرات البورصة مع استئناف التداولات على سهم التجاري الدولي، الذي هبط بنسبة 10% ليصل إلى مستويات 60.10 جنيه مقابل 66 جنيه.

واضطرت البورصة إلى إيقاف التداولات لمدة 10 دقائق على أسهم 40 شركة من الشركات المدرجة بالسوق من ضمنها أسهم التجاري الدولى في اول نصف ساعه من تجاوزهم نسب الهبوط المسموح بها 5%.