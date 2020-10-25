الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

استقر النادي الأهلي عن التراجع عن فكرة التعاقد مع رجب بكار، الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، خلال سوق الانتقالات الصيفية.





وتري لجنة التخطيط لفريق الكرة بالنادي الأهلي أن اللاعب تراجع مستواه عن السابق بشكل كبير، فضلاً عن كبر سنه.





ويحظى بكار باهتمام نادي الزمالك، الذي قد يستغل فرصة تراجع الأهلي ويتقدم بعرض لضم اللاعب.





وخرج بكار منذ فترة طويلة عن حسابات مدربه أنتي تشاتشيتش، الذي يفضل الاعتماد على أحمد توفيق.





وتواصل لجنة التخطيط، البحث عن ظهير أيمن جديد للموسم القادم، تعويضاً لرحيل أحمد فتحي، الذي سينتقل لصفوف بيراميدز.



