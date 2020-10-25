ابنة رجاء الجداوي عن ترميم مدفنها: "أنا غير مسؤولة عن الترميم "

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تقوم أميرة مختار نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، بإدارة حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لمشاركة صورها من حين لآخر.



وردت أميرة مختار على سؤال واحدة من المتابعين بخصوص قبر والدتها الذي يحتاج إلى ترميم، وكانت المتابعة قد قالت في سؤالها:"الله يرحمها، معلش يا أميرة تقبلِ مني الكلمتين، أنا دخلت على فيديو طلعلي المدفن بتاع مدام رجاء، هو مالو المدفن مكسر وكأنو صار له سنين، ومكسور على الجنب وفيه فتحة كبيرة وتدخل فيه الحشرات، والله حزنت لأننا نحبها وفنانة شيك وكل العالم حزن عليها، وهي صارت بتهم كل الناس، ياريت يترتب المدفن ويكون يليق بفنانة قديرة، وأنا استسمحك يا أميرة لو اتدخلت بس حزنت عليها ياريت تأخذها بعين الاعتبار، كانت كل التعليقات هي بنتها فين؟".



فردت أميرة مختار عليها قائلة:"هو بالفعل هو تحت الترميم من أكثر من سنة، ومازال تحت الترميم والفتحة الخلفية لأن هذه المساحة سوف تؤخذ لتكملة الشارع، أما عن سؤال اين ابنتها فأنا غير مسؤولة عن الترميم، هناك كِبار العائلة هم المسؤولين، ومامي كانت تدير ذلك لأنها الكبيرة لكن المدفن ده مدفن العائلة وأنا أصغر العائلة".



وانها كلامها قائلة: "وشكرًا للاهتمام وكما كانت تقول أمي، مش مهم فوق شكله إيه، المهم تحت منور قد إيه، اللهم أَنِر قبورنا جميعًا".





