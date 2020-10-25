جماهير مانشستر يونايتد تفتح النار على سولسكاير

إنقلبت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على قرارات المدير الفني للشياطين الحمر النرويجي أولي جونار سولسكاير وذلك بشأن وضع أحد لاعبي الفريق المميزين على مقاعد البدلاء.









وقالت صحيفة " ميرور " البريطانية أن جماهير الشياطين الحمر غاضبة للغاية من أجل وضع الهولندي دوني فان دي بيك بصورة مستمرة على مقاعد البدلاء وعدم الزج به أساسياً.









وأشارت الصحيفة إلى أن مشجعي الفريق تنتابهم حالة من الحيرة خاصةً أن لاعبي الفريق يقدمون مستويات رديئة في بعض الأحيان وبالرغم من ذلك لم يشارك فان دي بيك في التشكيلة الأساسية حتى الآن.









يُذكر أن النجم الهولندي ظل يوم أمس السبت على مقاعد البدلاء ولم ينزل لأرضية الملعب في تعادل فريقه مع تشيلسي لحساب مباريات الجولة السادسة من البريميرليج.



