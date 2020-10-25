بعد اعتزاله.. محطات مضيئة من مسيرة البطل الروسي حبيب نور محمدوف

أعلن الروسي حبيب نور محمدوف بطل الـ UFC للفنون القتالية اعتزاله بشكل مفاجيء، والذي جاء بشكل مفاجيء للجماهير، بعد تغلبه على الأمريكي جاستن جايتجي، مؤكدًا أن اعتزاله جاء بعدما وعد والدته بأن تكون هذه مباراته الأخيرة بعد وفاة والده.





حبيب نور محمدوف من مواليد 20 سبتمبر 1988 في قرية سليدي بمنطقة تسومادينسكي من داغستان، وهي جمهورية ذاتية الحكم داخل روسيا، تابعة للاتحاد السوفيتي، وهو الثاني بين 3 أشقاء أخيه الأكبر محمد وأخته الصغري أمينة.





بدأ اهتمام "نور" بفنون القتال عند مشاهدة الطلاب يتدربون في صالة الألعاب الرياضية الذي أسسها والده في الطابق الأرضي بمنزلهم، وبدأ مشواره مع المصارعة في سن الثامنة تحت رعاية والده عبد المناف محمدوف، وشمل تدريب الطفل الصغير مصارعة "دب" وكان عمره 9 سنوات عام 1997.





في عام 2001 ، انتقلت عائلته إلى محج قلعة ، حيث تدرب على المصارعة في سن الـ12 ، والجودو من سن 15 عامًا. بدأ التدريب في لعبة السامبو القتالية مرة أخرى في عمر 17 عامًا تحت إشراف والده، وكان يدخل في كثير من الأحيان في معارك شوارع مع رفاقه، قبل أن يركز انتباهه على فنون القتال المختلطة.





بدأ "نور" مشاركاته في بطولات فنون القتال المختلطة في سبتمبر 2008 وقام بتحقيق 4 انتصارات في أقل من شهر، وفي 11 أكتوبر، أصبح بطل بطولة كأس Atrium، بعد أن هزم خصومه الثلاثة في حدث فريد بـ "موسكو"، واستمر في الفوز على خصومه دون تعرضه لأي هزائم.





وانضم حبيب لاتحاد الـ UFC للفنون القتالية بعد دعوته الرسمية في 2011 بعد سلسلة لا هزيمة في نطاق روسيا وأوكرانيا، وحقق العديد من النجاحات على كافة المستويات، كما امتلك سجل خالي من الهزائم خلال مسيرته، حيث خاض 29 مباراة طوال مسيرته لم يتمكن أي أحد من الفوز عليه.





كما أن نور محمدوف أصبح أول مسلم يتوج ببطولة العالم للفنون المختلطة في الوزن الخفيف.





وبعيدا عن معارك القتال في بطولات الفنون القتالية المختلطة فإن نور محمدوف يعشق كرة القدم ومشجع لفريق ريال مدريد كما يرتبط بعلاقة قوية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الملكي السابق ويوفنتوس الحالي.





وأعلن حبيب نور محمدوف نهاية مسيرته الرياضية بعد فوزه بالنزال على الأمريكي جاستن غايتجي عقب وفاة والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من يوليو الماضي متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.



