الكشف عن دور قطر المشبوه في الصومال

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:21 ص
أمير قطر
أمير قطر
وكالات
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عينت السلطات الصومالية، رجل قطر فهد ياسين على رأس جهاز الاستخبارات والأمن القومي.

 

 وباتت الوكالة، بعد تقلد ياسين مهام إدارتها، بمثابة الناطق باسم حركة "الشباب" الإرهابية، حيث أضحت تنشر أخبار التنظيم بشكل متواتر ودقيق جعل خبراء يعتقدون في البداية أن الوكالة نجحت في اختراقه.

 

واكتشفوا سريعًا أن الوكالة إنما تتعاون مع الحركة عبر تحذيرها بشكل مشفر، أو تمرير الأخبار التي تريد إيصالها للرأي العام أو لجهات معينة، لأهداف دعائية أو غيرها.

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