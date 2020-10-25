رئيس جامعة حلوان يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:16 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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أدلى الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان بصوته في انتخابات مجلس النواب، بمقر لجنته بالعجوزة، وعقب مشاركته أشاد رئيس جامعة حلوان بالتنظيم والهدوء والديمقراطية التي تسود سير العملية الانتخابية فى ظل قيادة سياسية حكيمة وإدارة رائدة - للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - تنعم بها مصر، داعيًا جموع الشعب المصري إلى الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب وممارسة حقوقهم الدستورية وفقا لما نص عليه الدستور.

وأشار  رئيس الجامعة إلى أن الشعب المصري شعب واع، وله الحق في تحديد مصيره واختيار ممثليه من خلال ممارسته لدوره الوطني وواجبه الدستوري في هذه الانتخابات الحرة النزيهة.

وأكد رئيس جامعة حلوان حرصه الكبير في المشاركة في انتخابات مجلس النواب وكذلك في جميع الانتخابات والاستحقاقات الدستورية التي من شأنها أن تعزز مسيرة مصر الوطنية نحو بناء الدولة بناءً مؤسسيا سليما، منوهًا إلى ضرورة المشاركة لصياغة مستقبل الوطن من أجل تحقيق المزيد من التقدم والنماء والازدهار لمصر وشعبها.

رئيس جامعة حلوان يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
رئيس جامعة حلوان يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
رئيس جامعة حلوان يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
رئيس جامعة حلوان يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

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