حبيب نور محمدوف يعلن اعتزاله رسمياً

وانهار البطل القادم من داغستان (32 عاماً)، الذي لم يخسر أبداً، في وسط الحلبة وبكى عقب فوزه على جيثي. وعندما نهض خلع قفازاته وقال "هذه اخر معركة لي في (يو.إف.سي)".