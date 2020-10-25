الفجر الرياضي كل الالعاب الفجر الرياضي حبيب نور محمدوف يعلن اعتزاله رسمياً الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:09 ص Advertisements Advertisements قضى حبيب نورمحمدوف على منافسه جاستن جيثي، وأفقده الوعي بعد خنقه في الجولة الثانية ليدافع عن لقبه للوزن الخفيف بنجاح في الفنون القتالية المختلطة (يو.إف.سي)،وقال إنه "سيعتزل الرياضة بعد قتال عنيف في يو.إف.سي 254 في أبوظبي السبت".وانهار البطل القادم من داغستان (32 عاماً)، الذي لم يخسر أبداً، في وسط الحلبة وبكى عقب فوزه على جيثي. وعندما نهض خلع قفازاته وقال "هذه اخر معركة لي في (يو.إف.سي)".وتوفي والده ومدربه عبد المناب في يوليو تموز (تموز) الماضي بسبب مشكلات تتعلق بالمعاناة من كوفيد-19، وقال نورمحمدوف إنه "تحدث إلى والدته لمدة ثلاثة أيام قبل أن يقرر قبول مواجهة جيثي".وأزعج الأمريكي جيثي البطل حبيب بركلات ساقه، لكنه استسلم عندما خنقه في الجولة الثانية، ليرسخ نورمحمدوف مكانته باعتباره المقاتل الأكثر هيمنة على الإطلاق بسجل بلغ 29 انتصاراً دون هزيمة. أخبار تهمك تحذير عاجل من "الصحة" بشأن كورونا منذ حوالي 11 ساعة بديلاً لـ بادجي.. الأهلي يستهدف مهاجم الجونة منذ ساعة و 28 دقيقة مفاجأة.. هل يضم الأهلي نجم الزمالك ؟ منذ حوالي 15 ساعة محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة منذ حوالي 14 ساعة عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة منذ حوالي 11 ساعة خبر سار في الأهلي قبل موقعة نهائي الأبطال منذ ساعتين و 27 دقيقة الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب منذ أقل من ساعة صدمة في شركة سامسونج العالمية بعد هذا الحادث منذ نصف ساعة عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا منذ يومين الاهلي يزف بشرى سارة للجمهور قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ ساعة و 27 دقيقة ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة منذ يوم حقيقة مشاركة الشناوي أمام طلائع الجيش منذ ساعتين و 29 دقيقة عاجل.. تصريح جديد من وزير الري بشأن سد النهضة منذ حوالي 15 ساعة عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي منذ ساعة و نصف الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد منذ حوالي 13 ساعة الاتحاد السكندري يفاوض الأهلي لضم هذا الثنائي منذ حوالي 4 ساعات