الهلال يتعاقد مع لوسيانو فييتو

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:07 ص
بوابة الفجر
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أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي الأرجنتيني لوسيانو فييتو قادماً من سبورتينغ البرتغالي لثلاثة أعوام.

ونجحت إدارة الهلال في ضم فييتو (26 عاماً) من أجل تعويض رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو المنتقل إلى شباب الأهلي دبي.

وكتب الهلال عبر حسابه الرسمي على تويتر: "قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها إلى الأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي على تكفله بقيمة انتقال فييتو إلى الهلال".

ولم يعلن النادي عن قيمة الصفقة، فيما أشارت تقارير صحافية أنها بلغت 7 ملايين يورو وحصول اللاعب على 4 ملايين يورو كراتب سنوي.

وأضاف الهلال بطل آسيا في موسم 2019: "يمتد عقد الأرجنتيني لوسيانو فييتو لمدة 3 أعوام حتى 2023"، وأن التوقيع جرى "بعد اجتيازه الفحص الطبي في مدينة لشبونة البرتغالية، فيما ينتظر أن "يصل الرياض في الأيام القليلة المقبلة".

وقال فييتو في شريط فيديو عرضه النادي: "وصلت إلى هنا، إلى لشبونة وأنا أحمل معي ذكريات يستحيل أن أنساها، خضت تجربة في بلادي مع راسينغ وبعدها انتقلت إلى أوروبا ولعبت في إسبانيا وإنجلترا قبل أن أنتقل إلى البرتغال وآرتدي شعار سبورتينغ".

وتابع: "مثلت منتخب بلادي تحت 20 عاماً، وشاركت في جميع البطولات الأوروبية مع الأندية، وأنا الآن مستعد لخوض تحد آخر، في أكبر قارات العالم، القارة الآسيوية، وأنا سعيد لتمثيل بطلها الهلال".

ويستعد الهلال لملاقاة فريق أبها الثلاثاء المقبل، ضمن الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وبدأ فييتو مسيرته في راسينغ كلوب (2011)، ثم انتقل إلى فياريال الإسباني (2015) وحقق معه لقب أفضل ممرر في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، لينتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد تحت إدارة مواطنه دييغو سيميوني، حيث خاض تجربة مخيبة.

وذهب بعدها إلى إشبيلية على سبيل الإعارة ليستعيد مستواه، ثم تنقل بين فالنسيا وفولهام الإنجليزي على سبيل الإعارة، حتى استقر به الحال في سبورتينغ حيث خاض 40 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 7.

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