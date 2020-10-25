الاهلي يزف بشرى سارة للجمهور قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي عن موقف التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق والذي تغيب عن موقعة الوداد لحساب إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


وكان معلول قد شعر بإصابة على مستوى العضلة الخلفية ولم يقدر على خوض التمرين الذي سبق مباراة العملاق المغربي الأمر الذي جعل موسيماني يفضل إشراك أحمد فتحي بدلاً منه.


وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج مع شوبير الذي يُذاع عبر أثير أون سبورت إف ام أن موسيماني رفض المخاطرة باللاعب لكنه بات جاهزاً بنسبة 90% للمشاركة في نهائي دوري ابطال إفريقيا يوم 6 نوفمبر.

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