عمرو أديب يكشف ماذا تعرض له منذ شهر بسبب كورونا (فيديو)

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:06 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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حذر الإعلامي عمرو أديب، من خطورة فيروس كورونا وتخاذل البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن فيروس كورونا مازال خطيرا.

وأبدى "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، دهشته من عدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بكورونا، قائلا: "أنا بيجيلي كابوس بقالي شهر أني في حتة مش لابس كمامة".
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وأضاف أن فيروس كورونا أصبح يصيب الشباب، لافتا إلى أنه اتضح أن من يصاب بالكورونا بأعراض خفيفة يتعرض لمضاعفات بعدها، مضيفا: "يا ناس خدوا الاحتياطات بدل ما تتصابوا.. خاف على نفسك، وعلى أمك، وعلى عيالك.. فاضل شهرين والتطعيم يطلع استحملوا".

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98813 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 106397 حالة من ضمنهم 98813 حالة تم شفاؤها، و6187 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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