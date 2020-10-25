قطر تمول الجماعات المتطرقة والإرهابية في الصومال

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:02 ص
أمير قطر
أمير قطر
وكالات
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كشفت مصادر مطلعة، أن قطر تمول الجماعات المتطرفة والإرهابية تحت غطاء "العمل الخيرى الإنسانى" فى منطقة الغرب الأفريقى الممتدة من الصحراء الكبرى شمالاً إلى منطقة الساحل غرباً وجنوباً مرورا بمالى ونيجيريا وساحل العاج، حتى شرق القارة فى "القرن الأفريقى".

 

وكانت صورة قطر، تظهر بشكل واضح أمام العالم كمنبع وممول للتطرف والإرهاب و"الفوضى الخلاقة"، حيث تعمل إمارة الإرهاب قطر على تغذية عقول الشباب بوجبات التطرف.

 

وتحت مظلة "الدور الإنسانى" ظهرت قطر فى "القرن الإفريقى" تحت حجة الوساطة لحل النزاعات بين الدول الأفريقية الفقيرة هناك تارة والاستثمار تارة أخرى، ومن ثم التغلغل لتعيث فساداً وتنشر إرهابا مستخدمة سياسة فرق تسد التى تعلمتها من أسيادها فى "الصهيونية العالمية"، والتى جعلت المنطقة ملتهبة لسنوات طويلة.

 

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