كلوب يتغنى بصلاح ويتحسر على الهدف الملغي

علق الالماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي ليفربول الإنجليزي على أداء نجم الفريق الدولي المصري محمد صلاح وذلك في مباراة الأمس ضد شيفيلد يونايتد لحساب مباريات البريميرليج.









وتمكن صلاح من تسجيل هدف لصالح ليفربول في الدقيقة الرابعة والستين ولكن تم إلغاء الهدف بداعي وجود حالة تسلل بعد العودة إلى تقنية الفار.









وفي تصريحات صحفية أدلى بها كلوب عقب المباراة أكد أن هدف صلاح كان رائعاً لم يكن هناك تسلل موجود لكن يبقى المصري واحد من أفضل اللاعبين في الفريق.



